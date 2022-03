BYD-Aktie: Ein empfindlicher Rückschlag für die Bullen

Auslöser der neuerlichen Schwäche war das recht deutliche Scheitern der Bullen am 50-Tagedurchschnitt bei 27,68 Euro. Er war am Mittwoch durch den Vorstoß bis auf 27,62 Euro zwar erreicht worden, konnte aber anschließend nicht überwunden werden. Stattdessen ging die BYD-Aktie in der zweiten Wochenhälfte in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Sie ließ den Kurs am Freitag im Tief bis auf 23,35 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung