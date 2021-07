BYD-Aktie: Ein bedeutender Schritt!

Nach ihrem fulminanten Start in die neue Börsenwoche, hat die Aktie von BYD am Dienstag ihr Niveau bestätigt: Ein leichtes Plus am Frankfurter Parkett auf 25,30 Euro bis zum Mittag, bedeutete für die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers ein Plus von gut sechs Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 23,77 Euro vom Freitag. Dass die BYD-Aktie aktuell wieder zurück in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung