BYD Aktie: Der absolute Hammer!

BYD ist in den vergangenen Tagen der absolute Hammer gelungen. Das Unternehmen dümpelte an den Börsen in den zurückliegenden Monaten einige Zeit im Seitwärtstrend. Jüngst gelang der Ausbruch nach oben. Das Plus innerhalb von einer Woche: + 10 %. Dabei hat die Aktie in einem Monat zudem einen Aufschlag in Höhe von 21 % geschafft. Damit sind die Kurse in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung