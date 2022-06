BYD-Aktie: Zwei heiße Eisen im Feuer!

BYD hat bekanntermaßen großes Interesse daran, seine lukrativen Zuliefergeschäfte mit E-Autobatterien auszuweiten. Nun scheint der Mischkonzern eine Chance dafür ergriffen zu haben, berichtet die chinesische Zeitung The Paper am Dienstag unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Unternehmen plant demnach, in Südafrika sechs Lithiumminen zu erwerben, die zusammen über 25 Millionen Tonnen an Lithiumoxid-Reserven mit einem Gehalt von 2,5% verfügen.… Hier weiterlesen