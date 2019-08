BYD Aktie: Wohin geht es jetzt?

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es um BYD steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Derzeit sieht es bei BYD so aus, als ob es mit den Kursen gen Süden geht. Die Entwicklung! Am Dienstag ging es um 1,3 % nach unten, so dass es ab jetzt durchaus massiv bergab gehen könnte. Durch den Handelsstreit der USA und China ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!