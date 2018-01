BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die BYD-Aktie hat sich in dieser Woche positiv entwickelt. In der Spitze stand ein Plus von mehr als 4,5 % zu Buche. Am Freitagmittag verlor die Aktie allerdings wieder. Das Plus auf Wochenbasis betrug da nur noch 1,36 %. Damit ist der Ausbruch aus der charttechnisch relevanten Widerstandszone zwischen 7,70-8,00 Euro erst einmal wieder gescheitert. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, ist der Korrekturtrend weiterhin intakt. Dennoch, einen positiven Sprung hat die Aktie zwischen den Feiertagen verzeichnen können, nachdem der chinesische Finanzminister eine Verlängerung der Steuersubventionen auf E-betriebene Fahrzeuge angekündigt hatte.

Chinas Konjunkturdaten stützen die Aktie in dieser Woche

Unternehmensspezifische News wurden, wie so oft in der jüngsten Vergangenheit, die Bussparte betreffend gemeldet. So hat Norwegen nun die ersten BYD-Busse offiziell in der Hauptstadt Oslo in Betrieb genommen. Zuletzt lieferte BYD Busse nach Turin aus und baute damit seinen Marktanteil in Europa aus. Der europäische PKW-Markt bleibt für BYD allerdings weiterhin ein spärliches Pflaster, insofern dürften die wirklich positiven Impulse für die Aktie vom einheimischen Markt kommen. Und dieser zeigt, dass sich entgegen den Erwartungen die Konjunktur zuletzt gut entwickelt hat. Das brachte mehrere Analysten dazu, ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 etwas anzuheben. Daher dürften die positiven Daten in dieser Woche größtenteils dazu beigetragen haben, dass die Aktie einen weiteren Angriff auf die Widerstandszone gestartet hat.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.