BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die BYD-Aktie notierte am Freitagvormittag im Vergleich zum Schlusskurs von vergangener Woche mit 4,12 % im Plus. Der Zugewinn konnte allerdings dank eines Up-Gaps zur Eröffnung der Woche erzielt werden. Innerhalb der Woche, also im Vergleich zum Eröffnungskurs, notiert die Aktie mit 1,80 % leicht im Minus. Die positive Entwicklung konnte den Korrekturtrend aus charttechnischer Sicht noch nicht beenden. Dies wäre womöglich dann der Fall, wenn Kurse oberhalb von 8 Euro je Aktie überschritten sind.

Positive News stützt die Aktie

Der Impuls für das Up-Gap könnte, wie so oft in der jüngsten Vergangenheit, von Seiten der chinesischen Regierung gekommen sein. So soll die zum Ende des Jahres auslaufende Steuererleichterung für den Kauf von E- und Hybridfahrzeugen um drei Jahre verlängert werden. Das bestätigte der chinesische Finanzminister am Mittwoch. Durch die ab 2019 angekündigte E-Quote soll zudem sichergestellt werden, dass Automobilproduzenten 10 % der hergestellten Fahrzeuge mit einem E-Motor ausstatten. Die Nachricht dürfte aufgrund der verkürzten Woche noch nicht wirklich zu den Anlegern durchgedrungen sein. Bis auf das Up-Gap, ist bisher keine starke Reaktion erkennbar gewesen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.