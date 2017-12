BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die BYD-Aktie notierte am Freitagvormittag und im Vergleich zur Vorwoche nur leicht im Minus. In der Spitze wurde ein Minus von über 3 % erreicht. Doch gegen Ende der Woche scheint sich der Wert leicht zu erholen. Aus charttechnischer Sicht ist der Korrekturtrend weiterhin intakt. Auch der langfristige, aufwärts gerichtete Trend ist intakt, insofern ist die Korrektur noch als bullische Flagge zu bewerten. Die obere Begrenzung der Flagge verläuft mit der horizontalen Widerstandszone in einem Preisbereich bei 8 Euro zusammen. Ein Ausbruch nach oben könnte das Ende der Korrektur bedeuten. Ein Einbruch des Kurses unter 6,50 Euro je Aktie könnte hingegen weitere Verluste in Richtung 100-Wochen-Durchschnitt nach sich ziehen. Dieser verläuft momentan bei 5,70 Euro je Aktie.

Makroökonomische Faktoren sprechen für Korrektur

Negative unternehmensspezifische Nachrichten wurden nicht vermeldet. Im Gegenteil, BYDs Eintritt in den europäischen E-Automobilmarkt schreitet weiter voran. In dieser Woche gab man bekannt 23 E-Busse nach Piemont in Italien ausgeliefert zu haben. Produziert werden die E-Busse für den Europamarkt in Ungarn. Darüber hinaus wird der Plan, ein Werk in Marokko zu errichten, immer konkreter. In der Stadt Tanger fertigen bereits die Franzosen Renault sowie Peugeot/Citroen. BYD will dort größtenteils Automobile und Batterien herstellen. Mit dem europäischen PKW-Markt hat BYD derweil weiterhin Schwierigkeiten. Für die Korrektur dürften mehr makroökonomische Faktoren sprechen, wie die Erwartungen an wieder steigende Umsatzsteuern für PKWs in China.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.