BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die BYD-Aktie hat in dieser Woche mit einer Kurslücke nach unten geöffnet. Damit bezifferte sich das Minus am Freitagvormittag und im Vergleich zum Schlusskurs von letzter Woche auf 7,47 %. Die Aktie notiert auch bereits erneut unterhalb der Unterstützungszone bei 8 Euro je Aktie. Die negative Entwicklung hat ihren Ursprung größtenteils in den chinesischen Börsen. Die Woche begann äußerst schlecht, nachdem die Regulierung des Finanz- und Kapitalmarktes seitens der chinesischen Regierung weiter voranschreitet.

Flaute in Chinas Wirtschaftswachstum zu erwarten?

Die Sorgen über eine Flaute im chinesischen Wirtschaftswachstum werden immer lauter. Das trifft auch die BYD-Aktie. Auch der Automobilsektor scheint zuletzt und im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu schwächeln. Wie ich bereits berichtet hatte, stieg der gesamte Fahrzeugabsatz in den ersten zehn Monaten gerade einmal um 2,1 %. Einziger Lichtblick ist der Absatz von E-Automobilen. Hier stieg der Absatz zuletzt deutlich an. Erwartungen an eine baldige Erhöhung des Umsatzsteuersatzes auf PKW-Verkäufe schüren ebenfalls Befürchtungen, es könnte in 2018 nur verhalten aufwärts gehen.

Regierung könnte E-Branche unterstützen

Nichtdestotrotz hat die Aktie zuletzt einige charttechnisch relevante Kurszonen überwinden können, ebenfalls dank den Ankündigungen der chinesischen Regierung, die E-Automobilbranche mehr fördern zu wollen. Dementsprechend könnte sich hier in der nächsten Zeit womöglich doch etwas tun, was BYD unterstützen würde. Der längerfristige Aufwärtstrend bleibt intakt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.