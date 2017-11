BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die BYD-Aktie war in dieser Woche von gleich zwei Ereignissen betroffen. Zum einen positiv und zum anderen negativ. Insgesamt notierte die Aktie am Freitagvormittag und im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag zwar leicht positiv, doch das Plus betrug zwischenzeitlich 6 %. Am Freitagvormittag waren es nicht mehr als 1 %. Grund für die zunächst positive Entwicklung waren unter anderem Nachrichten zum weltweiten E-Automobilabsatz, wovon mehr als die Hälfte in China erzielt worden ist. Der Absatz ist im dritten Quartal um 63 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das stützte nicht nur die Kurse von Automobilproduzenten, sondern auch den Preis von Industriemetallen, wie etwa Kupfer.

Chinas Aktien schmieren erneut ab

Dennoch brach der Kurs ab Mittwoch wieder ein, wofür größtenteils die Gesamtmarktschwäche in China verantwortlich gemacht werden kann. Dort machen sich immer mehr Sorgen über eine zu harsche Straffung der Geldpolitik breit. Anleihekurse brechen weiter ein und ziehen auch große Aktienwerte mit sich. Marktbeobachter gehen nun aber erst einmal nicht davon aus, dass es mehr sein könnte als eine bloße Korrektur in den chinesischen Indizes. Charttechnisch betrachtet ist positiv, dass sich die BYD-Aktie weiterhin über der 8-Euro-Kurszone halten kann. Soweit das der Fall ist, kann man von einer weiterhin positiven Entwicklung in der nahen Zukunft ausgehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.