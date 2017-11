BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

chinesische Aktien waren in dieser Woche generell belastet gewesen und dazu gehörte dementsprechend auch die BYD-Aktie. Noch in der vergangenen Woche konnte sich die Aktie erneut über den entscheidenden Widerstandsbereich bei 8 Euro je Aktie erholen. Sie schloss allerdings nicht darüber und fiel in dieser Woche auf einen Schlusskurs bei 7,5 Euro je Aktie.

Chinas Regierung könnte Wirtschaftsabschwung riskieren

In der nächsten Woche wird sich zeigen, ob Anleger tatsächlich Bammel vor einem Wirtschaftsabschwung in China haben oder aber nur kurzfristig panisch reagiert haben. Chinas Konjunkturdaten per Monat Oktober zeigen immer mehr einen leichten Abschwung. Auch der Automobilsektor ist davon erstmals seit vielen Monaten betroffen gewesen.

Saisonale Effekte nicht auszuschließen

Zwar sind saisonale Effekte nicht ausgeschlossen, da sowohl der 19. Kongress in den Zeitraum fiel als auch die Holiday-Week. Doch Investoren und Anleger machen sich womöglich Sorgen darüber, dass die Regierung anders als zuvor einen leichten Abschwung beim Wachstum akzeptieren könnte, um die allseits kritisierte Überschuldung in einigen Sektoren einzudämmen.

Regierung macht ernst

Bereits in dieser Woche wurde die Befürchtung teilweise wahr gemacht, nachdem die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua News Agency sich negativ zu einigen Aktien mit großer Marktkapitalisierung geäußert hatte. Die besagten Werte gaben abrupt nach und zogen auch andere mit sich. Insofern herrscht gerade eine Art Unsicherheit vor, die insbesondere chinesische Unternehmen betrifft.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.