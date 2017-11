BYD Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die BYD-Aktie hat in dieser Woche weiterhin Schwäche gezeigt. Teilweise unterstützend dabei waren Erwartungen an den Geschäftsbericht per drittes Quartal. Dieser wurde in dieser Woche veröffentlicht. Er zeigte, dass das Unternehmen in den Monaten Juli bis September einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 3,76 % auf 4,35 Mrd. US-Dollar erzielte, beim Nettoprofit allerdings ein Rückgang von 23,92 % verbucht werden musste. Nach Abzug von Sondereinflüssen fiel der Rückgang mit 38,90 % gar noch höher aus.

Prognosen für das Gesamtjahr angehoben

Dennoch hatte das Unternehmen die Prognosen für den Nettogewinn für das gesamte Jahr angehoben. So soll der Rückgang bei Nettogewinn nicht wie zuvor erwartet bei 20 % liegen, sondern bei 15 %. Grund für die positiven Aussichten wäre zum einen die anziehende Nachfrage nach E-Automobilen im vierten Quartals sowie die Inbetriebnahme der in vielen Städten fertig gestellten Monorail. Das Unternehmen hatte 5 Jahre an dem Transit System gebaut und 5 Mrd. US-Dollar dafür investiert.

Korrektur bleibt intakt

Charttechnisch korrigiert die Aktie weiter, wenn auch zuletzt mit leichten Erholungstendenzen, womöglich dank der angehobenen Prognosen. Da der Großteil der Anleger und Investoren die BYD-Aktie als langfristiges Investment betrachtet und die Rückgänge in den Gewinnen zumindest für die zweite Jahreshälfte bereits erwartet worden sind, wirken sich positive Nachrichten dementsprechend dennoch positiv auf den Kurs aus. Ein erneuter Anstieg über 80 Euro je Aktie dürfte charttechnisch betrachtet auf das Ende der Korrektur hindeuten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.