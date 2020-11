BYD Aktie: Wirklich erstaunlich!

Die Aktie von BYD ist eine ziemlich sprunghafte. Will heißen: Die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers haben in der zurückliegenden Woche an zwei Tagen jeweils zum Handelsbeginn massiv zugelegt: am Donnerstag ging es mit der BYD-Aktie von zuvor 15,67 Euro auf 17,16 Euro, am Montag dann von 17,42 Euro auf 18,62 Euro. Das Erstaunliche allerdings: Auf die Kurssprünge folgte keine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



