BYD Aktie – Wird die Luft hier dünner?

Die Aktie des chinesischen Unternehmens BYD mit einer rasanten Aufwärtsrally! Von September bis Anfang November eine Kursverdoppelung! Das Interesse der Anleger konzentriert sich hier vor allem auf die Sparte “Elektrofahrzeuge” von BYD. Doch neben diesem Segment der New Energy Vehicle (NEV) stellt der Konzern noch Batterien, Akkus und Mobiltelefonkomponenten sowie Gehäuse, Tastaturen, Leiterplatten, Ladegeräte etc. her! Den Löwenanteil nimmt jedoch mittlerweile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung