BYD-Aktie: Wieder auf Kurs!

Die BYD-Aktie hatte es in diesem Jahr nicht immer einfach. Immer neue Regulierungen der heimatlichen Regierung in Peking führten zu großen Sorgen an den Märkten und schließlich zu einem mittelschweren Kurscrash. Von 28 Euro im Februar ging es bis Mitte Mai auf nur noch etwa 15 Euro abwärts.

In den letzten Monaten lieferte BYD nun aber kontinuierlich derart starke Zahlen ab, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung