BYD-Aktie: Wie werden die Aktionäre darauf reagieren?

BYD stellte kürzlich neue Zahlen für das erste Halbjahr 2021 vor, die so manche Überraschung mit sich brachten. Positiv fällt auf den ersten Blick auf, dass es mit den Umsätzen rasant in die Höhe ging. Quer durch alle Sparten konnte der chinesische Konzern mehr Geld einnehmen, insgesamt lag das Plus bei ansehnlichen 53,6 Prozent.

Besonders groß fiel der Zuwachs bei Handset Components ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung