BYD-Aktie: Wie viel Luft haben die Bullen noch?

Ihr aktuelles Allzeithoch markierte die BYD-Aktie am 16. Februar, als der Kurs bis auf 29,47 Euro vorstieß. Danach ging der Wert in eine Abwärtsbewegung über. Sie durchbrach Ende Februar den 50-Tagedurchschnitt und dieser konnte lange Zeit nicht zurückgewonnen werden. Erst am 11. Mai wurde bei 14,08 Euro das bisherige Korrekturtief ausgebildet.

Seitdem steigt der Wert wieder an und es hat



