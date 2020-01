BYD-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nexus":

Zuletzt hat der Branchendienst IT Times berichtet, dass die chinesische Regierung plant, die Subventionen für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr nicht so stark zu kürzen wie noch im vergangenen Jahr. Von dieser Meldung profitierte vor allem die BYD-Aktie. Per Kurslücke (Gap up) trieben die Käufer den Wert nach oben und erreichten ein Hoch bei 5,63 Euro. Innerhalb weniger Tage ging es für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung