BYD-Aktie: Wichtig zu wissen!

BYD konnte sich Donnerstag immerhin leicht stabilisieren, nachdem die Aktie zuvor immer weiter in Richtung der wichtigen Untergrenze in Höhe von 6 Euro abgesackt war. Wenn die Aktie auch noch hierunter fiele, dann könnte es nach Meinung von Chartanalysten schnell in Richtung der nächsten Haltepunkte bei gut 5 Euro hinabgehen. Mit anderen Worten: Das Verlustpotenzial beläuft sich auf fast 20 %. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.