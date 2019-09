BYD Aktie: Wer kann es sich leisten, zu verzichten?

BYD wird immer stärker. Am Mittwoch konnte sich der Wert mit einem Plus von fast 3 % kräftig nach oben schieben. Damit rückt die Entscheidung über den Verlauf der kommenden Woche(n) immer näher, die Aktie ist ausgesprochen stark. Konkret: Die Marke von 5 Euro sollte in den nächsten Tagen fallen. Dann hat der Wert unmittelbar die Chance auf den Ausbruch in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



