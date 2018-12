BYD Aktie: Was passiert hier gerade?

Obwohl es in der laufenden Woche keinerlei schlechte Neuigkeiten gab, begab sich die Aktie von BYD am Montag in den Sinkflug. Von rund 6,45 Euro ging es im Tief bis auf 6,07 Euro abwärts. Auch am Dienstag kann der Titel sich von den Verlusten bis zum Nachmittag nicht erholen. Nach Zugewinnen von nur 0,33 Prozent notieren die Anteile jetzt bei 6,13 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.