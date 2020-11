BYD Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die BYD-Aktie hat in diesem Jahr einen fulminanten Kursanstieg hingelegt. Anfang November überwand der Kurs an der Heimatbörse in Hongkong die 200-HKD-Marke und stieg im Hoch bis auf 210 HKD. An den hiesigen Börsen lag das Hoch bei 22 Euro. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Kurszuwächse seit Jahresbeginn auf mehr als 440 Prozent. Leichte Gewinnmitnahmen, die auch dem überkauften Zustand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung