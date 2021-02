BYD-Aktie: Was ist davon zu halten?

Anscheinend spielt der Elektroauto-Pionier Tesla derzeit mit dem Gedanken, im großen Stil beim Konkurrenten BYD einzusteigen. Das will zumindest die Zeitung „Chosun“ aus Südkorea in Erfahrung gebracht haben. Die Rede ist davon, dass die Amerikaner sich bis zu 20 Prozent der BYD-Aktien sichern wollen. Gezahlt werden soll dies zur Hälfte in bar und zur Hälfte mittels Tesla-Aktien. Ganz unvorteilhaft wäre ein solcher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!