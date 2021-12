BYD-Aktie: Was ist da los?

BYD hat am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von -2,8 % hinnehmen müssen. Damit summieren sich die Rücksetzer innerhalb der zurückliegenden fünf Tage bereits auf -7,1 %. Die Aktie hat in einem Monat nun -6,8 % verloren. Geht es weiter bergab?

Der Trend bleibt

Dies lässt sich aus der Perspektive der vorliegenden Daten zunächst so nicht bestätigen. Die Aktie hat ausgehend von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung