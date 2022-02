BYD-Aktie: Was für ein Sprung!

Zwei Tage lang befand sich die Aktie von BYD wieder auf dem Weg nach unten, trotz einer jüngst erfolgten Kaufempfehlung durch die britische Großbank HSBC. Vom Tageshoch am Dienstag in Frankfurt bei 27,59 Euro, ging es mit Papieren des chinesischen Automobil- und Batterie-Hersteller bis zum Donnerstagabend hinab auf 25,80 Euro. Doch am Freitag im frühen Handel kann die BYD-Aktie wieder um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



