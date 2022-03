BYD-Aktie: Wahnsinn!

BYD ist zuletzt recht schwach gewesen. Die Aktiennotierung ist auch am Montag mit einem Abschlag in Höhe von -3,6 % nach unten gewandert. Innerhalb von fünf Tagen ging es sogar um -9,6 % nach unten. Der Abwärtsmarsch hält seit drei Monaten an. Das chinesische Unternehmen für Elektroautos jedoch kann immerhin nun auf eine starke Nachricht verweisen. Wie werden sich die Börsen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung