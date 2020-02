BYD Aktie: Von Tesla abgehängt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

2019 konnte Tesla erstmals die Spitze bei den Herstellern von Elektroautos erringen, zumindest gemessen nach Auslieferungen. Satte 367.000 Fahrzeuge lieferte Tesla in diesem Jahr aus. Bei BYD waren es „nur" 219.000 Fahrzeuge. In den Jahren zuvor konnte stets BYD die meisten Auslieferungen für sich verbuchen. Nachlassende Subventionen im Heimatland sowie eine allgemeine Krise in der Autobranche scheinen aber ihre Spuren zu



