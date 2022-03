BYD-Aktie: Vollgas voraus!

Seit zehn Tagen gibt die BYD-Aktie wieder mächtig Gas. Das Papier des chinesischen Auto- und Batterieherstellers konnte in diesem Zeitraum um ein Drittel an Wert zulegen. Was treibt die BYD-Aktie derzeit so kräftig an?

Ein Reigen positiver Nachrichten

Es ist eine Reihe positiver Unternehmensnachrichten. Letzte Woche wurde bekannt, dass BYD angesichts steigender Rohstoffkosten seine Fahrzeugpreise anheben wird. Der Nachfrage nach Autos scheint das



