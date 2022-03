BYD-Aktie: Verwunderlicher Aufstieg?!

Die Aktie von BYD ist mit einem ordentlichen Aufschlag von rund vier Prozent in den Handel am Mittwoch in Frankfurt gestartet. 25,80 Euro stehen bei den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers gegen elf Uhr zu Buche. Damit schob sich die BYD-Aktie auch wieder ins Monatsplus, was angesichts einer aktuellen Analysteneinschätzung zunächst verwundert. Aber nur auf den ersten Blick.

