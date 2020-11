BYD Aktie: Und die Aktiva?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Beim Blick auf die 9-Monats-Zahlen 2020 der BYD Company Limited (kurz „BYD“) fällt auf, dass die Summe der Aktiva im Vergleich zum Jahresende 2019 relativ konstant geblieben ist. Konkret: Per 30.9.2020 lagen die Aktiva laut BYD Bei rund 196,8 Mrd. Renminbi. Per Ende 2019 waren es ca, 195,6 Mrd. Renminbi – die Veränderung lag also bei weniger als einem Prozent. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung