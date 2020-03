BYD Aktie: Der Trend zeigt nach unten!

BYD Aktie | ISIN:CNE100000296 | WKN:A0M4W9

In den letzten zwei Handelswochen mussten die Anleger dieses Wertpapiers abermals Verluste in Kauf nehmen. So ist der Kurs auf ein neues Mehrjahrestief abgerutscht. Denn das Ende 2019 Tief wurde unterboten. Insgesamt lässt sich nun ein Abwärtstrendkanal anlegen. Solange es die Bullen der BYD Aktie nicht schaffen aus dieser Abwärtsspirale auszubrechen, bleiben die Aussichten leider negativ. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung