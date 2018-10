BYD Aktie: Der Traum lebt weiter!

Noch in der letzten Woche hofften Anleger darauf, dass die BYD Aktie die 200-Tage-Linie bei 6,30 Euro erobern und damit ein Ausrufezeichen im Aufwärtstrend setzen könnte. Stattdessen ging es dann aber kurz vor dem Wochenende deutlich bergab und nachdem der Titel am heutigen Montagmorgen erneut um 1,4 Prozent an Wert verliert, notieren die Anteile jetzt bei nur noch 5,67 Euro.

Ein Beitrag von Robert Sasse.