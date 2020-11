BYD Aktie: The Trend Is Your Friend!

BYD Aktie: Hier trifft ganz klar der Satz zu: The Trend Is Your Friend! Ja, die Oszillatoren sind im überkauften Bereich und auch sonst befinden sich die Bullen in einer Übertreibung. Allerdings kommt so etwas immer wieder vor. Natürlich steigen Aktien in der Regel nicht unendlich, irgendwann wird eine Korrektur einsetzen. Je nach Anlagehorizont kann man für kurzfristige Investments die 38-Tagelinie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung