BYD Aktie: Subventionen treiben die Konkurrenz auf die Palme!

BYD konnte sich für sein erstes E-Bus-Modell in Südkorea kürzlich Subventionen von den dortigen Behörden sichern. Das schmeckt der Konkurrenz aber überhaupt nicht. Industrievertreter aus Korea befürchten, dass chinesische Unternehmen die Marktführerschaft auf dem koreanischen Markt mit solchen Schritten an sich reißen könnten. Dabei wird auch damit argumentiert, dass koreanische Unternehmen in China ebenfalls keine Subventionen für E-Fahrzeuge erhalten würden. Entschieden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.