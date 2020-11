BYD Aktie: Starke Trends!

BYD Aktie: Die Bullen sind nicht zu bremsen. Sie treiben den Aktienkurs von einem Hoch zum Nächsten. Hier muss man sagen: The Trend Is Your Friend! Solange also die Trendlinien sowie die gleitenden Durchschnitte, im Speziellen die kurzfristig sehr interessante 38-Tagelinie, bullisch und steigend sind, muss man im Markt bleiben. Natürlich bringen starke Anstiege auch immer Gefahren mit sich. Beispielsweise wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



