BYD Aktie: Sorge bei den Aktionären!

Trotz mancher positiver Meldung wie dem Start des Betriebs von Elektrobussen in Neuseeland, kommt die Aktie von BYD in letzter Zeit nicht recht vom Fleck. Mit dazu beitragen dürfte auch der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China. Zwar sind die USA für BYD derzeit ein vergleichsweise kleiner Markt, doch ein Investment in Aktien ist immer auch eine Anlage in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.