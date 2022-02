BYD-Aktie: Sollte Tesla nun zittern!?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach einem extrem schwachen Freitag hat die Aktie von BYD zum Start in die neue Börsenwoche wieder etwas zugelegt: Am Morgen ging es in Frankfurt mit den Papieren des chinesischen Fahrzeug- und Batterie-Herstellers immerhin bis auf 27,79 Euro hinauf, ein zwischenzeitliches Plus von 1,5 Prozent. Doch die Freude war kurz, am Nachmittag lag die BYD-Aktie bereits wieder leicht im Minus. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



