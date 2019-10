BYD Aktie: Sind diese Zahlen wirklich so gut?

Die neue Woche wird interessante Ergebnisse und Entwicklungen für und bei BYD bringen. Analysten meinen, der Wert könnte jetzt wider Erwarten wieder deutlicher zulegen. Denn die Aktie ist an sich formal in einem Abwärtstrend. Aber: Am Freitag ging es erneut um gut 2 % nach oben. Zudem ist die Aktie damit auch bezogen auf die gesamte vergangene Woche im grünen Bereich.

