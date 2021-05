BYD-Aktie: Sie könnten die Nutznießer sein!

So kann man eine Börsenwoche mal beginnen: Die Aktie von BYD, noch bis am vergangenen Donnerstag auf dem Rückzug, legte bereits am Freitag wieder ordentlich zu. Am Montag im frühen Handel konnte die BYD-Aktie den Schwung mitnehmen und verbesserte sich in Frankfurt auf bis zu 16,47 Euro – ein zwischenzeitliches Plus von mehr als fünf Prozent. Auch darüber hinaus gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung