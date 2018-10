BYD Aktie: Schwerer Rückschlag!

Der Markt um Elektroautos boomt in China, dies bekräftigte auch BYD bei der Vorstellung seiner Zahlen am Mittwoch. Dennoch befindet sich der Autobauer in einer schwierigen Situation, wofür vor allem der harte Wettbewerb sorgt. Für das Gesamtjahr hat BYD deshalb seine Prognose deutlich nach unten geschraubt. Es wird jetzt nur noch mi einem Gewinn zwischen 2,73 Milliarden und 3,13 Milliarden Yuan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.