BYD Aktie: Schreck lass nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Enttäuschende Zahlen sorgten bei den Anlegern von BYD am gestrigen Dienstag für einen mittelschweren Schock. In Scharen verabschiedeten sich Aktionäre von ihren Anteilen und brachten den Kurs damit im Tief bis auf 5,33 Euro und damit in die Nähe des Monatstiefs. Womöglich waren die Reaktionen im ersten Moment aber übertrieben.

Das lässt zumindest eine deutliche Gegenbewegung im morgendlichen Handel am Mittwoch vermuten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.