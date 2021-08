BYD-Aktie: Schlägt Nio und beginnt mit der Auslieferung von Elektrofahrzeugen in Norwegen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Automobilhersteller BYD Co Ltd (OTC:BYDDF) (OTC:BYDDY) sagte am Donnerstag, dass er mit der Auslieferung des elektrischen Geländewagens Tang in Norwegen begonnen hat, Wochen vor den ähnlichen Plänen des einheimischen Rivalen Nio Inc(NYSE:NIO).

BYD will bis Ende des Jahres 1.500 Tang-Elektro-SUVs ausliefern. Die SUVs haben einen Preis von NOK 599.900 ($69.093). Der in Shenzhen ansässige Automobilhersteller hat sich mit RSA,



