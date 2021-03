BYD-Aktie: Den Rücksetzer zum Einstieg nutzen?

Zum Auftakt in die neue Handelswoche geht es für die BYD-Aktie an den hiesigen Börsen kräftig nach unten. Zur Mittagszeit stehen bereits Verluste von über 8 Prozent auf der Anzeigetafel. Das Papier reagiert auf die schwachen Vorgaben von der Börse in Hongkong, wo es im Montagshandel sogar um 10,21 Prozent abwärts ging. Kurstreibende Nachrichten aus dem Unternehmen gibt es aber nicht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!