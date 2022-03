BYD-Aktie: Positives in Serie!

Die Aktie von BYD ist am Aschermittwoch mit einem Aufschlag von annähernd zwei Prozent auf bis zu 27,46 Euro in den Handel in Frankfurt gestartet. Damit schoben sich die Papiere des chinesischen Fahrzeug- und Batterie-Herstellers nicht nur auf Monatssicht leicht ins Plus. Die BYD-Aktie hat damit den durch den Ukraine-Krieg verursachten Einbruch aus der Vorwoche bis auf 24,61 Euro längst wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



