BYD-Aktie: Noch kommen die Bullen nicht durch

Die BYD-Aktie erreichte am 26. Oktober bei 35,05 Euro ihr Allzeithoch. Es konnte seitdem nicht mehr ganz erreicht oder gar überwunden werden, denn der Kurs ging in eine Konsolidierung über. Sie vollzieht sich auf einem hohen Niveau und erfolgt derzeit stärker über die Zeit als über den Preis, was tendenziell für die Käufer und gegen die Bären spricht.

Die Aufgabe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung