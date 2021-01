BYD Aktie: Noch Potenzial!

Zum Jahresauftakt ein neuer Kurssprung in der Byd-Aktie. Mit einem Zugewinn an der Heimatbörse in Hongkong über die 200er-Marke setzte sich der Höhenflug fort. Damit konnte die Byd-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auch in Euro notiert fortsetzen. Hier gelang ein Sprung über die Marke von 22 Euro – einem bis dahin kräftigen Widerstandsniveau.

