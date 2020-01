BYD Aktie: Nicht zu stoppen!

Seitdem die chinesische Regierung signalisierte, Subventionen für Elektrofahrzeuge im laufenden Jahr nicht so drastisch wie zuvor angenommen zurückzufahren, kennt die BYD Aktie kein Halten mehr. In den vergangenen Tagen legte das Papier bereits enorm zu, der Trend setzte sich am Freitag mit Zugewinnen von satten 6,35 Prozent unverändert fort. Mittlerweile notiert der Titel schon bei 5,56 Euro.

Brechen jetzt alle Dämme?

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung