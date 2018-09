BYD Aktie: Neuer Auftrag aus Schweden!

Schon seit Längerem streckt BYD seine Fühler vermehrt auch in den europäischen Markt aus. Besonders gefragt sind in hiesigen Gefilden die Elektrobusse des Unternehmens, die schon in mehreren europäischen Ländern unterwegs sind. Kürzlich konnte sich BYD jetzt einen neuen Großauftrag aus Schweden sichern. Dort hat der Busbetreiber Nobina gleich 26 E-Busse geordert. BYD gab bekannt, dass mit dem neuen Auftrag bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.