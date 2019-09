BYD Aktie: Neue Woche – Durchbruch dank VW?

BYD könnte in der neuen Woche nun einer der großen Gewinner an den Börsen werden. Das Unternehmen hat nach Meinung von Analysten derzeit einen „Lauf“. So profitiert die Aktie vermutlich davon, dass es Gerüchte gibt, wonach Volkswagen Anteile erwerben wolle oder zumindest daran interessiert sein könnte. Insofern es auch zu steigenden Kursen kam, sind die Aussichten nun wieder deutlich besser geworden.

BYD: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung