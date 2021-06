BYD Aktie: NEV-Verkäufe werden übertreffen!

Der chinesische Autohersteller BYD Co Ltd (OTC:BYDDF) sagte, dass seine Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie die Verkäufe des US-Rivalen und Elektrofahrzeugherstellers Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in China bis Juni übertreffen werden, berichtete cnEVpost am Freitag.

Was geschah

BYD, das von Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B) Chairman Warren Buffett unterstützt wird, verkaufte im April 25.662 NEVs, nur 183 Fahrzeuge weniger als Teslas 25.845 Elektrofahrzeugverkäufe



